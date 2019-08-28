Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 13:54

Брюссель. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия (ЕК) не комментирует инициативу британского премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента Великобритании, заявила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"Мы никогда не реагируем на то, что делается во внутриполитическом плане (в государствах-членах ЕС - ИФ), а также мы не хотим предвосхищать британскую парламентскую процедуру. Это им (британцам - ИФ)" надлежит отвечать, - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

В ответ на вопрос о том, что обсуждали накануне по телефону Джонсон и председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, она сообщила, что стороны договорились продолжать диалог и подерживать контакт, а среда посвящена техническим совещаниям с участием прибывшего в Брюссель советника британского премьера по отношениям с ЕС Дэвида Фроста.

На вопрос о возможной контрольной дате или об определенном графике для новых предложений Великобритании по процедуре Brexit Андреева ответила, что "чем раньше, тем лучше, потому что наша (в ЕС - ИФ) рабочая гипотеза предусматривает, что Brexit состоится 31 октября и при соглашении" ЕС и Великобритании.

"Таков сценарий, на который мы ориентируемся. И чтобы это стало возможным, чем скорее мы получим предполагаемые предложения, тем будет лучше. Вот что касается нашего графика", - объяснила представитель ЕК.

На повторную просьбу сообщить сроки дальнейших шагов в соответствии с предложением Джонсона приостановить деятельность парламента до 14 октября Андреева заявила: "График тот, который предусматривает выход Соединенного Королевства из Европейского союза 31 октября. Только эта дата имеет значение".

Согласно ее предположениям, Юнкер и Джонсон согласны в том, что надо попытаться достичь соглашения.

"Вот в таком контексте мы работаем и таков график, который мы установили", - резюмировала пресс-секретарь.

Андреева повторила позицию ЕК: "Наш подход конструктивный. Мы желаем работать над любыми конкретными предложениями Соединенного Королевства при условии, что они будут соответствовать нашему соглашению".

Ранее сообщалось, что Джонсон инициировал приостановку работы парламента с первой декады сентября.

В соответствии с планами правительства предлагается приостановить парламентскую деятельность с 9 сентября по 14 октября - даты, когда перед депутатами должна будет выступить королева.

Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше дней для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября. Сам Джонсон отрицает, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки.

1ов аю

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