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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 5:16 07.06.2018 - 05:16

Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Североатлантический совет на уровне министров обороны соберется 7-8 июня в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Мы начнем с оценки того, как укрепить наш потенциал сдерживания и обороны, и я полагаю, что, скорее всего, министры согласятся расширить наши командные структуры на более чем 1,2 тыс. человек", - заявил, представляя на пресс-конференции в среду программу двухдневной министерской встречи, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы также утвердим командование для Атлантики, которое будет находиться в Норфолке, в США, и наше командование по обеспечению, которое будет находиться в Ульме, в Германии. И это станет ключевым моментом для переброски войск через Атлантику и внутри Европы без каких-либо промедлений, когда это потребуется, чтобы обеспечить нужные силы в нужном месте в нужное время", - продолжил глава Североатлантического альянса.

Он отметил, что "повышенная готовность является чрезвычайно важной во все более непредсказуемом мире". "Поэтому я ожидаю, что мы также утвердим инициативу готовности НАТО "4 по 30", - сказал Й.Столтенберг.

"Эта инициатива готовности НАТО означает, что у членов НАТО к 2020 году будет 30 батальонов мотопехоты, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые будут готовы к развертыванию в течение 30 дней или менее", - объяснил генсек альянса.

"Речь идет не о том, чтобы создавать или развертывать новые силы. Речь о повышении готовности существующих сил. Причем это касается каждого члена НАТО", - подчеркнул он.

Министры обороны НАТО обсудят распределение финансовой нагрузки по оборонным расходам между государствами-членами организации.

"Тенденция идет в сторону их увеличения, и мы планируем сохранить эту тенденцию. Все члены НАТО прекратили сокращение оборонных расходов и начали их увеличивать", - сообщил Й.Столтенберг, пообещав, что в четверг он объявит новые показатели на 2018 год.

При этом он уточнил, что распределение финансового бремени касается не только наличных средств. Вопрос также в увеличении и распределении потенциала обороны и вкладов в операции и миссии НАТО. По этим позициям также отмечена тенденция в сторону роста. Но притом, что это движение в правильном направлении, еще многое предстоит сделать для расширения и справедливого распределения инвестиций в оборону.

На втором заседании Североатлантического совета в четверг будут обсуждаться борьба с терроризмом и проецирование стабильности.

"НАТО участвует в глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) и предоставляет ей самолеты AWACS, а также обеспечивает подготовку иракских сил. И завтра мы обсудим наши планы по запуску новой миссии по подготовке в Ираке, которая будет утверждена на саммите в июле, для того, чтобы помочь иракцам лучше бороться с терроризмом и предотвратить возвращение ИГИЛ", - сказал глава Североатлантического альянса.

Кроме того, отметил он, будет рассмотрена возможность поддержки оборонного потенциала Иордании, а также помощи Тунису.

В пятницу, сообщил Й.Столтенберг, будет обсуждаться сотрудничество Евросоюза и НАТО с участием высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и министров обороны Финляндии и Швеции. Повестка включает оборону от гибридных угроз, киберзащиту, операции в морском пространстве и проведение учений.

Завершится двухдневная министерская встреча заседанием с главами оборонных ведомств государств-партнеров НАТО по миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

"И члены НАТО, и партнеры расширяют свое присутствие в Афганистане как на уровне персонала военнослужащих, так и на уровне финансирования. Мы добавили дополнительные 3 тыс. инструкторов для нашей миссии, и мы обсуждаем, каким образом расширить финансирование афганских сил после 2020 года", - заявил генсек НАТО.

"Осталось всего лишь 5 недель до саммита в Брюсселе. И те решения, которые мы примем в течение последующих двух дней, будут содействовать тому, чтобы этот саммит укрепил наш альянс на ближайшие годы", - заключил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

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