*** Делегацию РФ возглавит замглавы МИД Вершинин

Брюссель. 12 марта. ИНТЕРФАКС - В Брюсселе во вторник открывается третья международная конференция по оказанию помощи будущему Сирии и странам региона, которая пройдет под сопредседательством ЕС и ООН до 14 марта.

"Мы уже обсудили с новым специальным представителем ООН по Сирии (Гейром Педерсеном), как использовать эту конференцию не только чтобы сформировать обязательства (по масштабам помощи - ИФ) (. . .), но также чтобы определить средства поддержки политического перехода в Сирии и роли ООН в этой связи", - заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Конференция начнется заседаниями в здании Европейского парламента 12 и 13 марта, в которых примут участие представители гражданского общества из Сирии и стран региона, министры и другие участники высокого уровня из соседних с Сирией стран и представители государств-доноров, региональных организаций, агентств ООН, а также Международного движения Красного Креста и Красного полумесяца.

Они обсудят главные темы, связанные с Сирией, и пути международного решения кризиса. Результат этих "дней диалога", как предполагают организаторы, станет вкладом в конференцию на министерском уровне 14 марта, которая состоится в здании Европейского совета. В этот день соберутся министры иностранных дел "для политических дебатов по многочисленным аспектам сирийского кризиса и для части конференции, посвященной заявлениям о (донорских - ИФ) вкладах", сообщается в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Вечером в среду, 13 марта, глава дипломатии ЕС Ф.Могерини и спецпредставитель ООН по Сирии Г.Педерсен организуют ужин для сирийских женщин. В нем, согласно сообщению организаторов, будут участвовать "женские представители первого плана сирийского гражданского общества, министры иностранных дел, а также представители ЕС и ООН. Это представлено в Брюсселе как "уникальная возможность узнать точку зрения сирийских женщин о будущем их страны".

Конференция министров иностранных дел и "дни диалога" 12 и 13 марта организованы высоким представителем ЕС по иностранным делам Ф.Могерини, членом Европейской комиссии по политике соседства Йоханнесом Ханом и членом ЕК по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Христосом Стилианидесом, отмечается в материалах конференции.

ООН будет представлена на совещаниях в Брюсселе заместителем генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марком Лоукоком, спецпредставителем по Сирии Г.Педерсеном, верховным комиссаром по делам беженцев Филиппо Гранди, руководителями ряда специализированных агентств организации.

В конференции министерского уровня 14 марта, как ожидается, примут участие представители 85 стран и организаций, включая Россию. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Участники встречи намерены подтвердить политическую и финансовую поддержку международного сообщества государствам-соседям Сирии, особенно Ливану, Иордании и Турции. Будут также приветствоваться усилия, предпринимаемые Ираком и Египтом.

В преддверии конференции ЕС опубликовал данные по сирийскому кризису, согласно которым 13,1 млн людей нуждаются в гуманитарной помощи, 6,3 млн живут в условиях отсутствия продовольственной безопасности, 5,6 млн человек покинули Сирию.

На последней брюссельской конференции по Сирии 24-25 апреля 2018 года Международное сообщество обязалось выделить 3,5 млрд евро для гуманитарной деятельности, стабилизации и развития на 2018 год в Сирии и регионе и еще 2,9 млрд евро на 2019-2020 годы. Международные финансовые учреждения и доноры также объявили о предоставлении займов на сумму почти 17,2 млрд евро на 2018-2020 годы.

По случаю третьей Брюссельской конференции по Сирии 12-14 марта 2019 года был опубликован доклад о ходе выполнения этих обязательств, в котором сказано, что международное сообщество превысило почти на 40% помощь, обещанную на прошлогодней конференции. Государства-члены ЕС и институты Евросоюза выделили 4 млрд евро в 2018 году, что на 56% больше их первоначальных обязательств.

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