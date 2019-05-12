Этот контент был опубликован 12 мая 2019 г. 23:00

Брюссель. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Мероприятия, посвященные 10-летию программы ЕС "Восточное партнерство", состоятся 13-14 мая в Брюсселе.

В понедельник под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини пройдет встреча на уровне министров иностранных дел 28 стран ЕС и 6 стран "Восточного партнерства" - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.

"Будет подведен итог тому, что достигнуто, будут поддержаны реформы, подтверждены общие ценности и ряд принципов, на которых строится "Восточное партнерство", - сообщил журналистам на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник, комментируя им предстоящие мероприятия.

При этом он отметил, что, в частности, в областях борьбы с коррупцией и выстраивания здорового управления еще многое предстоит сделать.

"И в то же время это встреча, которая даст старт дебатам о будущем данного партнерства. Эти дебаты будут проходить в предстоящие месяцы", - добавил источник.

Планируется, что министры рассмотрят результаты выполнения обязательств, взятых на последнем саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2017 года. Они также обсудят ход реализации приоритетов, определенных документом "20 результатов к 2020 году", принятым на том же саммите.

На вопрос о том, что постпредам стран "Восточного партнерства" при ЕС не удается согласовать текст совместного заявления по итогу встречи, функционер ЕС ответил, что "это не саммит "Восточного партнерства", предполагающий принятие заявления, как это происходило в прошлом".

"Это министерская встреча, которая совпадает с 10-й годовщиной "Восточного партнерства", и не существует никаких требований относительно официальных заявлений", - объяснил он.

При этом собеседник журналистов согласился, что такое заявление было бы желательно, хотя и не столь фундаментальный текст, как это принято на саммитах.

Вечером того же дня председатель Европейского совета Дональд Туск даст ужин для руководителей 6 стран "Восточного партнерства". От ЕС в нем примут участие председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Ф.Могерини, член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан.

Приглашены также бывшие главы МИД Швеции и Польши Карл Бильдт и Радослав Сикорский, занимавшие эти посты в период основания программы в 2009 году. Учредительное заседание на высшем уровне состоялось 7 мая 2009 года в Праге, где была принята совместная декларация по "Восточному партнерству" и состоялось его официальное учреждение.

На вопрос, приглашался ли на ужин президент Белоруссии Александр Лукашенко, источник ответил, что приглашения Д.Туска были направлены руководителям всех шести стран на одинаковом, высшем, уровне. Однако в Брюсселе знакомы с сообщениями, что вместо него ожидается участие в мероприятиях министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.

Во вторник, 14 мая, в Брюсселе пройдет конференция высокого уровня по случаю 10-летия проекта.

1ов бп

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