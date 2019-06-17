Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 19:51

Брюссель. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский союз может одобрить только тот план урегулирования палестино-израильского конфликта, в котором будет содержаться четкая политическая основа и решение сосуществования двух государств со столицей в Иерусалиме, заявила на пресс-конференции глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Она рассказала, что недавно американская делегация совершила визит в ЕС и прояснила некоторые экономические детали плана американской администрации по урегулированию. "Мы очень четко пояснили нашим американским друзьям, что мы не будем поддерживать экономически никакую деятельность, если нам не ясна политическая основа, в которой она происходит", - заявила она.

"Я благодарю наших американских друзей за то, что держат нас в курсе, но это не означает того, что мы будем что-либо поддерживать (экономически - ИФ)", - добавила она.

Могерини подчеркнула, что перед тем, как ЕС принимает решение о предоставлении экономической помощи, проводятся серьезные оценки проектов, которым она выделяется.

Вместе с тем, она отметила, что Брюссель уважает усилия США по ближневосточному урегулированию. Однако, по ее словам, Брюссель не одобрит план урегулирования, который не будет включать в себя сосуществование двух государств со столицей в Иерусалиме.

Могерини добавила, что отправится в Вашингтон 18 июня, где будет обсуждать, среди прочего, вопрос урегулирования и его финансовые детали.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!