Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 9:17

*** Теперь документ должен ратифицировать Европарламент

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Брюссель. 24 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Британии из Европейского союза.

"Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании", - написал в Twitter Шарль Мишель.

"Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники. И я заинтересован в том, чтобы написать новую страницу вместе", - добавил он.

Со своей стороны фон дер Ляйен в Twitter отметила, что после подписания документа "открывается возможность его ратификации Европейским парламентом".

Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января.

Пресс-служба Совета ЕС при этом сообщила, что "как только Европейский парламент даст свое согласие, совет по письменной процедуре примет решение о заключении соглашения от имени ЕС".

Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

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