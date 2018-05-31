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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 19:15 31.05.2018 - 19:15

Берлин. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг заявил, что Евросоюз готов принять ответные меры в связи с заградительными пошлинами США на ввоз алюминия и стали из государств-членов ЕС.

"Евросоюз не хочет торговой войны с США, которая в итоге приведет к потерям для обеих сторон", - написал С.Курц на своей странице в Twitter.

"Если США, к нашему сожалению, выбирают именно этот путь (пошлин - ИФ), то ЕС должен отреагировать ответными мерами. Мы готовы к этому", - подчеркнул австрийский канцлер.

При этом С.Курц заявил, что введение Вашингтоном заградительных таможенных пошлин на импорт стали и алюминия из стран ЕС угрожает европейским интересам.

США ввели импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия, которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран. Евросоюз и некоторые партнеры США были освобождены от действия пошлин до 1 июня.

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