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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 19:40 23.05.2018 - 19:40

Брюссель. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Около 500 человек собрались в Брюсселе в среду перед Дворцом правосудия "в знак траура и протеста" по случаю гибели двухлетней Мавды - дочери мигрантов - во время полицейского преследования фургона с нелегалами.

Участники акции натянули веревку, на которой развесили десятки предметов детской одежды, в том числе с портретами Мавды.

Правозащитные организации, по чьей инициативе проводится акция, осуждают "иммиграционную политику Европы, применяемую правительством (премьер-министра Шарля - ИФ) Мишеля", отмечает сайт телеканала RTBF. По их мнению, именно такая политика сделала возможной гибель ребенка.

Как сообщалось, 17 мая после долгой и сложной погони за автомобилем, перевозившим нелегальных мигрантов, полиция на автомагистрали Е42 близ города Монс применила оружие, чтобы остановить перевозчика-контрабандиста. В результате неосторожной стрельбы пуля угодила в ребенка молодой семьи мигрантов.

Расследование этого инцидента продолжается. Судебный следователь попросил вести его следственную службу так называемого Комитета П, который контролирует законность действий полицейских.

Полицейские профсоюзы пытались защитить своих коллег. В прессе появилось утверждение их представителя, что участвовавшие в преследовании полицейские имели разрешение на применение оружия.

СМИ сообщают, что министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон отказался в среду отвечать на многие вопросы депутатов парламента от оппозиции по делу Мавды. Министр указал на то, что юридическая процедура еще продолжается и сослался на тайну следствия.

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