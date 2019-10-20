*** В Лондоне начали готовиться к возможному выходу без соглашения

Лондон. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в воскресенье уведомил постпредов и высокопоставленных дипломатов стран ЕС о дальнейших шагах в процессе ратификации соглашения с Британией о ее выходе из союза, передают британские и европейские СМИ.

"Это была очень короткая и обычная встреча постпредов стран ЕС по запуску дальнейших шагов по ратификации соглашения", - заявил он журналистам.

Он отметил, что вопрос отсрочки Brexit напрямую касается председателя Европейского совета Дональда Туска, и он огласит решение "в ближайшие дни". Поэтому тема отсрочки выхода Британии из ЕС на встрече не обсуждалась.

Как пишет газета The Guardian, Барнье после встречи пошутил с журналистами, сказав им: "Вы очень терпеливы". Затем он добавил: "Я тоже, я тоже".

По ее данным, в ЕС считают, что необходимо дождаться очередного голосования в палате общин Британии, и затем решать, следует ли предоставлять Британии новую отсрочку. Тем не менее, Европарламент получит текст соглашения о выходе Британии из ЕС в понедельник, 21 октября. Голосование по нему может пройти в четверг, 24 октября, если соглашение к тому времени одобрят в британском парламенте. Туск до вторника, 22 октября, будет консультироваться с лидерами 27 стран союза, чтобы узнать их мнение относительно отсрочки, пишет газета.

Ранее в воскресенье британский министр Майкл Гоув, который отвечает за подготовку к возможному Brexit без соглашения, заявил, что Британия выйдет из ЕС в срок - 31 октября. При этом он убежден в том, что парламент Британии успеет одобрить соглашение с ЕС, выработанное премьером Борисом Джонсоном.

Тем не менее, по словам Гоува, риски выхода Великобритании из ЕС без соглашения возросли, и поэтому в Лондоне в воскресенье прошла встреча кабинета министров по этой теме. Он рассказал, что правительство активизирует план под названием Yellowhammer.

"Это означает, что мы запускаем операцию Yellowhammer. Это означает, что мы готовимся к тому, что, если мы не получим отсрочки, а мы не можем этого гарантировать, мы будем делать все возможное, чтобы подготовиться к выходу без соглашения", - сказал он.

Текст этого документа попал в британские СМИ в августе, в нем говорится, что при выходе Британии из ЕС без соглашения страна столкнется с перебоями в поставках свежих продуктов, медикаментов, о задержках на пересечениях границы. В нем также говорится о риске роста нарушений общественного порядка.

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