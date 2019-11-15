Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 13:42

Афины. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Патриарх Константинопольский Варфоломей встретился в Брюсселе с архиепископом Симоном (Ишуниным), который возглавляет Брюссельско-Бельгийскую епархию Русской православной церкви, сообщает греческое агентство церковных новостей "Ромфеа".

Согласно сообщению, архиепископ Симон впервые присутствовал на официальном обеде, который был дан в честь патриарха Варфоломея по случаю 50-летия со дня основания константинопольской митрополии в Бельгии. Кроме того, архиепископ Симон в частном порядке и по собственной инициативе встретился с патриархом Варфоломеем в помещениях собора Архангелов Михаила и Гавриила в Брюсселе.

По словам архиепископа Симона, с тех пор, как он прибыл в Бельгию в 1988 году, у него сложились прекрасные взаимоотношения с митрополитом Бельгии и экзархом Нидерландов и Люксембурга Константинопольского патриархата Афинагором, который также присутствовал на встрече.

Год назад признание Константинополем неканонических церквей Украины стало для Русской православной церкви причиной разрыва общения с ним.

Новый виток межправославной напряженности возник в октябре 2019 года после того, как глава Элладской церкви объявил о признании новой религиозной структуры Украины (ПЦУ). Синод РПЦ возложил на Константинопольского патриарха ответственность за углубление кризиса в межправославных отношениях. Позднее ПЦУ признал и глава Александрийского патриархата.

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