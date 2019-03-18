Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 19:54

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Политические консультации по региональным вопросам с Ираном европейского формата ЕС/Е4 (ЕС, Великобритания, Германия, Италия, Франция) состоялись в понедельник в Брюсселе, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В коммюнике отмечается, что это пятая подобная встреча сторон.

"Заседание проходило под председательством генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Хельги Шмид, и на нем были представлены Великобритания, Германия, Италия, Франция на уровне политических директоров. Иранскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Хоссейн Джабери Ансари", - говорится в сообщении ЕВС.

Обсуждения были сосредоточены на политической и гуманитарной ситуации в Йемене. Стороны, как указывается в документе, вновь заявили о своей решительной поддержке продолжающегося процесса под эгидой ООН и при участии спецпредставителя этой организации Мартина Гриффитса и подчеркнули важность Стокгольмского соглашения и его скорейшего осуществления, в частности в Ходейде.

Была доложена обновленная информация об итогах третьей Брюссельской конференции по поддержке будущего Сирии и региона и о последующей деятельности в рамках Астанинского процесса по Сирии.

Участники договорились встретиться снова в таком же формате в ближайшее время, отмечается в сообщении ЕВС.

1ов ав

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