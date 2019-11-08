Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 18:31

Брюссель. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Трехсторонние консультации по газоснабжению ЕС-Россия-Украина состоялись на техническом уровне в Брюсселе в пятницу.

Комментариев сторон по итогам этой экспертной встречи не последовало, передает корреспондент "Интерфакса".

Перед началом консультаций заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил российским журналистам, что данная встреча носит технический характер и призвана обсудить рабочие моменты. Он не стал вдаваться в подробности содержания консультаций.

Ранее сообщалось, что министерская трехсторонняя встреча по газу может состояться в конце ноября. Последние консультации на министерском уровне прошли в Брюсселе в конце октября.

На вопрос о возможной дате проведения будущей трехсторонней министерской встречи Яновский ответил: "Это будут министры принимать, мы можем только предлагать".

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