Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 23:00

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Встреча глав государств и правительств стран ЕС в ходе неформального ужина состоится вечером во вторник в Брюсселе.

"Сразу после выборов в Европейский парламент (ЕП) я организую 28 мая совещание, на которое будут приглашены 28 руководителей, чтобы запустить процесс назначений (на посты руководителей институтов ЕС - ИФ)", - объявил председатель Европейского совета Дональд Туск 9 мая на неформальном саммите 27 государств ЕС (без Великобритании) в румынском городе Сибиу.

Вопрос о назначениях ключевых руководящих фигур ЕС главы государств и правительств обсуждали уже в Сибиу, где шел разговор о будущем Европейского союза.

Выступая на пресс-конференции после этой дискуссии, Туск, отметив сложность вопроса о назначении глав институтов ЕС, призвал не затягивать с его решением, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование Евросоюза после выборов.

Он отметил, что в его намерения входит провести назначения руководителей институтов ЕС возможно наиболее эффективным образом.

"Естественно, что нам нужно думать о том, чтобы досконально соблюдать нормы, предусмотренные договором (о Евросоюзе - ИФ), нужно также соблюдать географическое равновесие (происхождения кандидатов - ИФ), а также и демографию, чтобы большие страны, малые страны были представлены на самых высоких уровнях", - объяснил глава Евросовета.

Туск подчеркнул необходимость также учитывать при назначениях на руководящие посты в ЕС соотношение политических сил в Евросоюзе и соблюдать гендерное равновесие.

По его словам, было бы желательно решить этот вопрос консенсусом, но реализм подсказывает, что к консенсусу будет трудно прийти. "Наша цель очень проста: нам нужны институты, которые функционируют, и которые эффективны. И это причина, по которой нужно действовать быстро и назначать новых руководителей ЕС уже в июне", - заявил председатель Европейского совета.

Лидеры Евросоюза в ходе рабочего ужина во вторник обсудят назначения на новый институциональный цикл ЕС председателя Еврокомиссии (ЕК), председателя Европейского совета, высокого представителя ЕС по иностранным делам, председателя Европейского центрального банка.

Как ожидается, главный спор коснется назначения председателя Еврокомиссии. В Европейском совете и в Европейском парламенте по-разному трактуют принцип избрания главы Еврокомиссии из числа лидеров партийных списков (Spitzenkandidaten). Туск считает, что этот принцип не может действовать автоматически. Главное - мнение Евросовета, хотя и с учетом результатов выборов. Со своей стороны в Европарламенте обещают отвергнуть любого кандидата в председатели Еврокомиссии, если он не будет "кандидатом во главе списка".

"Результаты выборов выражают волю избирателей, значит, надо выбирать председателем комиссии кандидата, собравшего наибольшее число голосов", - заявил в Сибиу председатель Европарламента Антонио Таяни.

Во вторник утром он проведет с главами политических фракций совещание по итогам выборов, на котором будет обсуждаться и вопрос о Spitzenkandidaten.

В 28 странах Евросоюза 23-26 мая состоялись выборы в Европарламент при самой высокой за 20 лет явке избирателей - около 51%.

Две ведущие силы европейского политического спектра - правоцентристская Европейская народная партия и "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" - сохранили за собой крупнейшие фракции в парламенте, но потеряли голоса, необходимые, чтобы контролировать твердое большинство в ЕП.

Благодаря союзу с движением французского президента Эмманюэля Макрона "Ренессанс" четвертая в нынешнем Европарламенте политическая фракция "Альянс либералов и демократов за Европу" поднимется на третье место.

В свою очередь, укрепили позиции партии популистского толка. Крайне правая националистическая фракция "Европа наций и свобод", по предварительным данным, получает 58 голосов, что на 22 больше, чем в предыдущую легислатуру. Правоконсервативной евроскептической фракции "Европа свободы и прямой демократии" достанется 54 места. Она выигрывает 12 депутатских кресел по сравнению с Европарламентом действующего состава.

Следуя принципу выдвижения на пост председателя Еврокомиссии лидера партийного списка, ряд политических сил назвали своих кандидатов, предвыборные дебаты между которыми состоялись в Брюсселе 15 мая.

В них приняли участие лидер списка Европейской народной партии и председатель соответствующей крупнейшей фракции Европарламента немец Манфред Вебер, первый заместитель председателя Еврокомиссии нидерландец Франс Тиммерманс от "Прогрессивного альянса социалистов и демократов", член Еврокомиссии по конкуренции датчанка Маргрете Вестагер от "Альянса либералов и демократов за Европу", кандидат от Европейских консерваторов и реформистов чех Ян Захрадил, сопредседатель фракции Европарламента от "зеленых" немка Ска Келлер и представитель "Европейских объединенных левых" бельгиец испанского происхождения, бывший профсоюзный лидер Нико Куэ.

Вместе с тем, по мнению источников в институтах ЕС, у Европейского совета достаточно полномочий, чтобы выдвинуть и настоять на кандидатуре, которая до сих пор не объявлялась в качестве претендента.

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