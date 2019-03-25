Брюссель. 25 марта. ИНТЕРФАКС - По мнению директора Института Европы РАН, члена-корреспондента РАН Алексея Громыко, в Брюсселе в понедельник состоялся профессиональный, неполитизированный диалог российских и европейских экспертов по проблематике миграции, который полезен и для широкой публики.

"Сюда приехала делегация, члены которой представляют экспертный совет, являющийся межведомственной, межинститутской российской площадкой под названием "Институт лингвоцивилизационных и миграционных процессов" (ИЛМП), который действует при поддержке фонда "Русский мир". Это специалисты из университетов, из академических институтов, специалисты по миграционным вопросам. Мы нашу деятельность ведем уже четыре года. И тому, что сегодня здесь происходило, уже предшествовали другие наши мероприятия в России, в Италии, в Германии и во Франции", - сказал в интервью "Интерфаксу" российский ученый.

Он отметил при этом, что Институт Европы Российской академии наук уже несколько лет активно сотрудничает с Королевским институтом международных отношений "Эгмонт".

"Это один из ведущих исследовательских центров в Европейском союзе, институт, который получает государственное финансирование и привлекается к разработке ряда важнейших проектов Евросоюза. Мы ценим это сотрудничество и, кстати говоря, на этот год уже вновь планируем между нашим Институтом Европы и Институтом "Эгмонт" следующий наш проект, который состоится осенью этого года. В прошлый раз это была экспертная встреча в Москве, в этот раз это будет вновь в Брюсселе", - сообщил А.Громыко.

По его словам, состоявшаяся в Брюсселе дискуссия по миграции важна, но не является для Института Европы каким-то уникальным явлением. Такие дискуссии между учеными с подключением дипломатов, политиков, бывших политических и государственных деятелей происходят на десятках и сотнях площадок по всей Европе.

"Но в этот раз, - уточнил А.Громыко, - формат был иной, это не сотрудничество между двумя, скажем, think tank из России и Бельгии, а здесь принимали участие члены экспертного совета - ИЛМП, российское посольство, "Эгмонт" и "Россотрудничество". Это проект, который называется "Европейский меридиан XXI"".

"Так что я считаю, что все, что здесь произошло, - это был заинтересованный разговор, настоящий диалог, дискуссия между экспертами. И, как всегда, мы увидели, что когда какие-то вопросы не политизируются, - а политизации дебатов я не заметил - то появляется масса тем, которыми мы можем поделиться друг с другом. И, естественно, возникает выход на общую тематику", - объяснил ученый.

"Миграция, - продолжил А.Громыко, - заслуживает того, чтобы между российскими и западными, или вообще иностранными, экспертами разрабатывались сугубо профессиональные проекты. И, кроме того, нужны форматы, где мы можем популяризировать российский опыт (и европейский в данном случае), который может быть интересен не только для экспертов, но и для широкой публики, для просвещения общественного мнения в России, и за рубежом".

Подтверждая значение подобных встреч для "целей просвещения", а не только для тех, "кто глубоко в теме", А.Громыко привел пример с брюссельского форума "Европейский меридиан XXI": "Сегодня мы услышали предположение о том, а не является ли Россия страной эмиграции, из которой идет большой исход людей. Хотя ясно, что Россия много лет была одной из первых стран приема беженцев и мигрантов разных категорий".

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