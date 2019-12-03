Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 20:47

Лондон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Главы государств и правительств стран-членов НАТО во вторник прибыли в Букингемский дворец на торжественный прием, сообщают британские СМИ.

Королева Великобритании Елизавета II, а также другие члены королевской семьи участвуют во встрече.

Лидеров стран НАТО запечатлели на общей фотографии вместе с Елизаветой II. На фотографии, сделанной в официальной резиденции британских монархов, главы государств и правительств расположились в три ряда. На первом ряду по середине - королева Великобритании, по правую руку от нее - генсек НАТО Йенс Столтенберг, по левую - премьер Великобритании Борис Джонсон.

Позже во вторник в Букингемском дворце будет дан ужин по случаю проходящего саммита Североатлантического альянса, приуроченного к 70-й годовщине создания НАТО. Пока меню ужина, который предложат мировым лидерам, держится в секрете.

Некоторых лидеров на приеме сопровождают их супруги. В частности, президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец со своей супругой Меланией.

Саммит НАТО проходит 3-4 декабря в Лондоне.

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