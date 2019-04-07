Этот контент был опубликован 7 апреля 2019 г. 19:02

Берлин. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Совет старейшин парламента ФРГ должен выяснить, были ли у депутата Бундестага от правопопулистской немецкой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Маркуса Фронмайера связи с Россией.

"Соответствуют ли обвинения действительности, должно быть прояснено на уровне совета старейшин", - заявил в интервью изданию "Бильд ам Зоннтаг" зампредседателя Бундестага социал-демократ Томас Опперман.

Ранее немецкий журнал "Шпигель" совместно с телекомпанией "Цэ-Дэ-Эф", британской телерадиокорпорацией ВВС и итальянской газетой "Република", провел расследование и опубликовал в пятницу, 5 апреля, итоги этого расследования.

Согласно материалам "Шпигель", Россия якобы предпринимала масштабные попытки воздействовать на германских политиков, особенно из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Издание утверждает, что в преддверии выборов в бундестаг в 2017 году Москвой разрабатывался программный документ о мерах, нацеленных на дестабилизацию в Евросоюзе и усиление пропаганды в поддержку российских интересов.

"Шпигель" пишет, что документ якобы был направлен по электронной почте одному из высокопоставленных чиновников администрации президента РФ 3 апреля 2017 года. В качестве проекта предлагалось поддержать кандидата в Бундестаг от АдГ М.Фронмайера.

1кю вв

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