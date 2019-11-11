Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 12:10

Берлин. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Дата рассмотрения бундестагом поправок к газовой директиве ЕС пока официально неизвестна, как следует из парламентского расписания, в повестке на эту неделю вопрос не значится.

Это, однако, может измениться - как сообщила "Интерфаксу" представитель парламентской пресс-службы Зилке Диркес, во вторник расписание будет обновлено с учетом последних изменений. Пленарные дни немецкого парламента начнутся в среду и пройдут 13, 14 и 15 ноября.

"Это бюджетная пленарная неделя, вопроса поправок к газовой директиве в повестке пока нет, но завтра расписание будет обновлено. Но возможно, что заседание по этому вопросу состоится в декабре", - сказала Диркес.

В пятницу бундестаг не смог принять закон, который одобряет поправки к газовой директиве ЕС. Голосование шло ночью, около 1.45 (3.45 мск) субботы фракция правой партии "Альтернатива для Германии" которая придерживается ярко выраженной пророссийской позиции, усомнилась в наличии кворума и затребовала поименного голосования. В ходе него выяснилось, что было подано 133 голоса при необходимых для кворума 355 голосов. В соответствии с уставом заседание было прекращено, а решение вопроса - перенесено.

Днем ранее, в четверг фракция "Альтернативы" подала запрос под названием "Обеспечить энергообеспечение Германии - защитить "Северный поток 2" от санкционной политики", в котором призывает правительство ФРГ "принять все необходимые меры для того, чтобы защитить задействованные в проекте "Северный поток 2" фирмы от санкций США".

Обновленная директива, принятая Европарламентом в апреле, предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС. Среди главных требований директивы - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов на прокачку.

Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии. Разработанный в Берлине законопроект позволит "Газпрому" считать, что проект был завершен в мае, а поэтому в его отношении должны действовать прежние правила.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

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