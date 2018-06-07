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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 12:57 07.06.2018 - 12:57

Мадрид. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Младшую сестру королевы Нидерландов Инес Соррегьету обнаружили мертвой в ее собственной квартире в Буэнос-Айресе, сообщает в четверг аргентинское издание "Насьон".

Информацию о смерти И.Соррегьеты изданию подтвердили в пресс-службе правительства Нидерландов.

"Я подтверждаю, что Инес Соррегьета, сестра королевы Нидерландов Максимы, скончалась ночью в среду. Предположительно, речь идет о суициде", - заявили в пресс-службе.

Квартира И.Соррегьеты располагается в районе Альмагро, на месте происшествия работает полиция.

СМИ сообщают, что 33-летняя женщина, вероятно, страдала от депрессии.

И.Соррегьета приходилась крестной матерью младшей дочери короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы - Арианы. СМИ предполагают, что королева Максима может отправиться в Аргентину на похороны сестры.

Нидерландская королева Максима родом из Аргентины, она стала подданной Нидерландов в 2001 году перед свадьбой с Виллемом-Александром.

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