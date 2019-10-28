Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 22:54

Париж. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) надеются, что комитет по соответствию до конца ноября рассмотрит доклад по возможным нарушениям в Московской антидопинговой лаборатории.

"В настоящее время предполагается, что комитет по соответствию сможет рассмотреть доклад... до конца ноября", - говорится в сообщении ВАДА.

При этом в агентстве подчеркнули, что специалистам предстоит обработать большие объемы сложного материала, и потому "определить четкий график на этом этапе невозможно".

После изучения данных комитет "будет в состоянии сформулировать рекомендацию по вопросу о невыполнении (норм ВАДА - ИФ) и о возможных последствиях этого".

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