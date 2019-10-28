Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 23:10

Париж. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что получили ответы России на дополнительные вопросы о работе Московской антидопинговой лаборатории.

"ВАДА подтверждает, что получила от властей РФ ответы на дополнительный перечень развёрнутых вопросов технического характера, включая уточняющие вопросы... по поводу данных, которые были получены из Московской лаборатории в январе 2019 года", - говорится в сообщении ВАДА.

Это была возможность для российской стороны дать своё объяснение ряду вызвавших подозрения у ВАДА фактов, отмечает агентство.

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