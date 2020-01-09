Брюссель. 9 января. ИНТЕРФАКС - Конверты, содержавшие подозрительный белый порошок, были получены в четверг утром в канцеляриях нескольких министерств правительства Валлонии в Намюре, являющемся столицей этого региона Бельгии, сообщил телеканал RTBF.

По данным канала, была немедленно предпринята соответствующая процедура по подозрению на споры сибирской язвы. Она начинается с изоляции людей, оказавшихся в контакте с подозрительными письмами и обследования помещений.

На месте работают специалисты гражданской защиты, отмечается в сообщении СМИ.

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