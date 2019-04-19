Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 20:19

Рим. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Проповедник папской семьи Раньеро Канталамесса в ходе проповеди в Ватикане по случаю католической Страстной пятницы поднял проблему бедности и неравенства во всем мире.

"Небольшое число привилегированных человек владеют большими богатствами, в то время как веками многие бедняков жили, нуждаясь в куске хлеба или глотке воды для своих детей. Ни одна религия не может относиться к этому с безразличием, потому что Бог во всех религиях небезразличен к этому", - заявил Р.Канталамесса в пятницу во время проповеди "Страсти Господни" в базилике Святого Петра в Ватикане.

Служба в честь Страстной пятницы - одна из немногих служб в году, которую проводит не папа римский. Сам понтифик присутствовал на службе в качестве слушателя.

По окончании службы процессия из представителей Ватикана, паломников и туристов направилась в сторону римского Колизея. Этот маршрут символизирует крестный путь Иисуса Христа и его страдания на пути на Голгофу. Ежегодно эта процессия собирает тысячи верующих со всего мира.

В районе крестного хода усилены меры безопасности, по всему маршруту процессии перекрыто движение машин и общественного транспорта.

Страстная или Великая пятница - христианский праздник, празднующийся на Страстной неделе. Страстная неделя каждый год предшествует Пасхе, всю неделю христиане вспоминают Тайную вечерю, суд, распятие и погребение Иисуса Христа.

Пасха, символизирующая воскрешение Христа, в католицизме в этом году празднуется 21 апреля, в то время как Православная церковь отмечает Пасху 28 апреля.

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