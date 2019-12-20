Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 19:24

Вашингтон. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - США готовы отреагировать на любые "рождественские" действия со стороны Северной Кореи, но предпочла бы путь дипломатии, заявили председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и глава Пентагона Марк Эспер.

По словам Милли, которого цитируют западные СМИ, союз США, Японии и Южной Кореи "тверд как скала". "Думаю, он готов защищать интересы Соединенных Штатов, Японии, Южной Кореи по первому требованию. Северная Корея указывала на множество вариантов ее дальнейших действий. И я думаю, что вам о них известно. Поэтому, мы готовы к чему угодно", - заявил Милли.

Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что при необходимости США готовы "хоть сегодня вечером идти на бой". Однако, в то же время он подчеркнул необходимость работы с КНДР дипломатическим путем.

"Я сохраняю надежду на то, что мы сможем вновь начать процесс и остаться на пути дипломатии", - отметил он.

Ранее в декабре КНДР обещала США "рождественский подарок", если к концу месяца Вашингтон не предложит Пхеньяну уступки в рамках переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что Пхеньян больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двухсторонний диалог.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

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