Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 14:11

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Белый дом приступил к планированию линии защиты против возможных расследований со стороны Конгресса в отношении того, была ли готова администрация президента США Дональда Трампа к пандемии коронавируса, сообщает в пятницу телеканал ABC со ссылкой на неназванные источники.

ABC отмечает, что Демократическую партию США интересует, была ли администрация США неготовой к нынешнему кризису и способна ли она была уменьшить масштабы бедствия.

Также демократы хотят разобраться с тем, как будет распределяться выделяемая из-за коронавируса финансовая помощь в размере более $2 трлн.

Между тем, по данным источников, юристы Белого дома при поддержке сотрудников вице-президента США Майка Пенса работают с другими ведомствами по тем вопросам, к которым Конгресс может проявить внимание.

ABC отмечает, что эта деятельность связана с Пенсом, который возглавляет рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом, и который непосредственно знаком с работой различных ведомств, реагирующих на пандемию.

Телеканал предполагает, что преддверием будущего конфликта является внимание конгрессменов-демократов к деятельности советника президента США Джареда Кушнера.

Так, ранее комитет по надзору и комитет по обеспечению безопасности Палаты представителей Конгресса США потребовали от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) до 15 апреля предоставить записи его контактов с Кушнером, который на фоне жалоб на нехватку тестов на коронавирус пытался обеспечить поставки медицинских грузов. Также в комитетах Конгресса хотят прояснить ту роль, которую Кушнер играл в операциях FEMA.

Однако по информации источников, администрация США вряд ли согласится делиться с Конгрессом такой информацией, а если материалы, связанные с Кушнером будут затребованы в судебном порядке, то Белый дом может сослаться на содержащиеся в них конфиденциальные данные.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на бывшего военного чиновника США, что разведывательные агентства США начали собирать информацию о появившемся в Китае новом типе коронавируса еще в ноябре 2019 года. По словам источника телеканала, разведданные стали известны Трампу уже 3 января во время ежедневного брифинга, включавшего в том числе и информацию американского разведывательного сообщество о заражении в Китае и потенциале его распространения.

Телеканал ABC News в свою очередь сообщал, что Национальный центр медицинской разведки, филиал разведывательного управления Министерства обороны, собрал в ноябре информацию, предупреждающую о том, что новый вирус распространяется в китайском городе Ухань.

Представители Минобороны США существование такого доклада отрицают.

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме в среду заявил, что узнал о серьезности коронавируса только "незадолго до" введения США ограничений на поездки в Китай, которые вступили в силу 2 февраля.

Пекин официально уведомил Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения 31 декабря 2019 года. 9 января 2020 года стало известно, что ее причиной стал новый штамм коронавируса.

По числу заболеваний коронавирусом в мире теперь лидируют США, где зафиксировано более 465 тыс. заразившихся и 16,6 тыс. случаев летального исхода.

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