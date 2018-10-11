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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 18:57 11.10.2018 - 18:57

*** На переговорах должны обсуждаться торговые противоречия между Вашингтоном и Пекином

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Белый дом прорабатывает возможность встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который состоится в Буэнос-Айресе в конце ноября, пишет в четверг газета "Уолл-стрит Джорнэл".

Одной из тем возможных переговоров должны стать торговые разногласия между США и КНР, отмечает издание.

"Администрация Д.Трампа недавно уведомила Пекин о намерении провести данную встречу, в то время как Китай выразил надежду на то, что данные переговоры станут возможностью для двух стран снизить напряженность в связи с торговыми спорами", - пишет издание.

Ранее в четверг Д.Трамп заявлял, что у Вашингтона есть дополнительные инструменты для усиления экономического давления на Китай.

"Я еще много чего могу сделать, если мне захочется. Я не хочу этого делать. Но им (китайцам - ИФ) нужно прийти к столу переговоров", - сказал Д.Трамп.

По словам Д.Трампа, Китай выражает готовность к переговорам, но сам президент считает, что Пекин в глубине души к ним еще не готов.

Вашингтон 24 сентября ввел 10-процентные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд в год и предупредил, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

Более того, президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае зеркальных мер со стороны Китая пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в $267 млрд. Таким образом, с учетом уже действующих мер на $50 млрд пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год.

Вместе с тем Китай импортирует из США товары и услуги менее чем на $190 млрд в год.

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