Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 18:04

Мадрид. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Представители властей США в четверг задержали четверых активистов, которые находились в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне и не позволяли войти на его территорию "сотрудникам", назначенным лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, который ранее провозгласил себя президентом страны.

"Четверо человек задержаны внутри (здания), но подтверждений тому, было ли это сделано сотрудниками Секретной службы, нет. Это нарушение Венской конвенции (о дипломатических сношениях)", - сообщила агентству ЭФЭ директор поддерживающей активистов группы Code Pink Ариэль Голд.

Ранее источники в Секретной службе, которая отвечает за охрану иностранных диппредставительств в США, подтвердили агентству ЭФЭ сообщения об арестах "людей, находившихся внутри здания посольства Венесуэлы".

1ар ав

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