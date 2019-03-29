Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 20:35

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Советник президента США Ларри Кудлоу в пятницу заявил, что Вашингтон и Пекин сильно продвинулись в процессе торговых переговоров.

"Мы сейчас добиваемся сильного прогресса, включая эти переговоры", - заявил он в интервью CNBC, комментируя визит в Пекин министра финансов США Стивена Мнучина и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

"Последнее сообщение (от них - ИФ), которое мы получили, - о том, что они добились большего успеха", - добавил он.

Ранее С.Мнучин сообщил, что у американской делегации, прибывшей в Пекин на переговоры по торговле, состоялась продуктивная встреча. Вместе с ним в Пекине был Р.Лайтхайзер.

Со своей стороны официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн отметил, что на переговорах есть некоторый прогресс.

Следующий раунд переговоров, как сообщалось, пройдет в Вашингтоне в начале апреля.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине в декабре 2018 года "на полях" саммита G20 согласились отсрочить до 1 марта ужесточение торговых ограничений для достижения компромисса, затем этот срок был продлен с учетом итогов февральского раунда двухсторонних консультаций в Вашингтоне.

1эф др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!