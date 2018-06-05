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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 23:04 05.06.2018 - 23:04

***Госдеп опроверг сообщения СМИ о том, что США ищут способ оплатить для Ким Чен Ына гостиницу в Сингапуре

Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты не обсуждали с Южной Кореей участие ее президента в саммите американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июня, сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

"Я могу только сказать, мы постоянно ведем переговоры с правительством Южной Кореи, как и с правительством Японии. Поездка (южнокорейского лидера - ИФ) в Сингапур, насколько я знаю, не обсуждалась, но советовала бы уточнить это у правительства Южной Кореи", - сказала она журналистам.

Помимо этого Х.Нойерт опровергла сообщения СМИ о том, что США ищут способ оплатить для Ким Чен Ына гостиницу в Сингапуре.

"Я хочу внести ясность (...) американское правительство не оплачивает размещение северокорейской делегации, мы не оплачиваем их расходы", - заявила она.

Ранее газета "Вашингтон пост" писала, что США ищет способ оплатить для Ким Чен Ына гостиницу в Сингапуре, в частности они могут обратиться к властям Сингапура, чтобы они взяли расходы на себя.

Встреча руководителей США и КНДР намечена на 12 июня в Сингапуре.

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