В Вашингтоне заявили, что США не обсуждали с Южной Кореей участие ее президента в саммите Трампа и Ким Чен Ына
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***Госдеп опроверг сообщения СМИ о том, что США ищут способ оплатить для Ким Чен Ына гостиницу в Сингапуре
Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты не обсуждали с Южной Кореей участие ее президента в саммите американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июня, сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.
"Я могу только сказать, мы постоянно ведем переговоры с правительством Южной Кореи, как и с правительством Японии. Поездка (южнокорейского лидера - ИФ) в Сингапур, насколько я знаю, не обсуждалась, но советовала бы уточнить это у правительства Южной Кореи", - сказала она журналистам.
Помимо этого Х.Нойерт опровергла сообщения СМИ о том, что США ищут способ оплатить для Ким Чен Ына гостиницу в Сингапуре.
"Я хочу внести ясность (...) американское правительство не оплачивает размещение северокорейской делегации, мы не оплачиваем их расходы", - заявила она.
Ранее газета "Вашингтон пост" писала, что США ищет способ оплатить для Ким Чен Ына гостиницу в Сингапуре, в частности они могут обратиться к властям Сингапура, чтобы они взяли расходы на себя.
Встреча руководителей США и КНДР намечена на 12 июня в Сингапуре.
1Йф гс
Интерфакс