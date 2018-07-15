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Этот контент был опубликован 15 июля 2018 г. 15:49 15.07.2018 - 15:49

Вашингтон. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский президент Владимир Путин должен был знать о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

"Мне сложно поверить в то, что Владимир Путин лично не знал (о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы - ИФ)", - сказал Дж.Болтон в воскресенье в интервью телеканалу Эй-Би-Си.

При этом он подчеркнул, что в ходе его встречи с В.Путиным в конце июня российский президент "ясно сказал, что к вмешательству в выборы США не относилось российское государство".

"Он очень четко сказал переводчику именно это слово ("государство" - ИФ), и он хотел его сказать", - отметил Дж.Болтон.

Спецпрокурор Роберт Мюллер проводит в США расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения.

На днях власти США сообщили, что предъявили обвинения 12 сотрудникам российских разведслужб, и обнародовали их имена. Их обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в Конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.

Со своей стороны президент США Д.Трамп сообщил, что на предстоящих в июле переговорах с В.Путиным он намерен обсудить тему предполагаемого российского вмешательства в американские выборы. "Мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в наши выборы", - пояснил он.

Встреча Д.Трампа и В.Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

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