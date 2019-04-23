Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 16:43

Вашингтон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты до сих пор не увидели со стороны компаний повышенного интереса к европейскому совместному механизму для расчетов с Ираном, заявил во вторник в ходе брифинга спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Мы так и не видим спроса со стороны компаний на совместный механизм для расчетов с Ираном", - заявил Б.Хук.

Он отметил, что для того, чтобы этот механизм заработал, от Ирана потребуется соблюдать ряд ряда стандартов. В то же время, США не видят у Тегерана стремления к соблюдению правил, поскольку иранская экономика "задумана как непрозрачная".

В начале 2019 года главы МИД Франции, Германии и Великобритании в рамках противодействия санкциям США против Ирана заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX, или Инструмента для поддержки торговых обменов. Отмечалось, что INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.

Президент США Дональд Трамп 22 апреля принял решение об отказе от предоставления исключений из санкционого режима для ряда стран, которые закупают в настоящий момент иранскую нефть.

Ожидается, что США со 2 мая 2019 года не будут предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть. При этом им не будет предоставлено никакого переходного периода, то есть с указанной даты они более не смогут закупать иранскую нефть. В противном случае они подвергнутся санкциям.

В число стран, которых прежде не касались антииранские нефтяные санкции, входят Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция.

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