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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 17:05 04.10.2018 - 17:05

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Посол США при отделении ООН по вопросам разоружения Роберт Вуд в четверг заявил, что терпение Вашингтона относительно нарушений Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) не бесконечно, сообщают швейцарские СМИ.

"Я не знаю, как долго мы сможем продолжать придерживаться своих обязательств в рамках договора (ДРМСД - ИФ), тогда как Россия нарушает этот договор так грубо и открыто", - сказал Р.Вуд, выступая в Женеве.

"Такая ситуация недопустима. Нам следует принимать меры, чтобы решать проблемы, связанные с продолжающимися нарушениями этого важного договора", - добавил он.

Американский дипломат призвал Россию незамедлительно "вернуться к выполнению" своих обязательств в рамках ДРСМД. Он также отметил, что на следующей неделе эта ситуация станет ключевой темой встреч по вопросам разоружения в ООН в Нью-Йорке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее на этой неделе заявил, что США пришли к выводу, что РФ нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности, начав развертывание ракет нового типа 9М729, и поделились соответствующими разведанными с союзниками по НАТО.

В декабре 2017 года в МИД РФ заявили, что новая российская ракета 9М729 развертывается в полном соответствии с международными обязательствами РФ по ДРСМД.

Договор о РСМД предполагает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

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