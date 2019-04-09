Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 17:51

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - США уверены, что европейский механизм для расчетов с Тегераном (INSTEX) не будет использоваться для обхода американских санкций в отношении Ирана, заявил во вторник координатор госдепа по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.

"Что касается INSTEX, я думаю, что существует понимание, что подобный механизм не будет использоваться для обхода американских санкций", - сказал Н.Сейлс в ходе телефонной конференции по вопросу Ирана.

Кроме того, в США не видят значительного интереса европейских компаний к INSTEX, добавил Н.Сейлс.

"Иран не является значительным рынком для ЕС", - отметил он.

Н.Сейлс подчеркнул, что по вопросу Ирана между ЕС и США "больше согласия, чем несогласия". Он отметил, что Вашингтон надеется, что ЕС когда-нибудь применит аналогичные американским ограничительные меры в отношении Ирана, так как это "в интересах Европы, в наших интересах, и конечно, в интересах Ближнего Востока".

США в 2018 году объявили о выходе из международной сделки с Ираном по атомной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий и восстановили санкции в отношении Ирана.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о решении внести Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в список террористических организаций.

В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX (англ. Instrument in Support of Trade Exchanges) или Инструмента для поддержки торговых обменов. Отмечалось, что INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.

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