Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 17:00

Вашингтон. 20 ноября. ИНЕТРФАКС - Вашингтон пока не видит свидетельств того, что КНДР приняла принципиальное решение об отказе от ядерного оружия, но надеется, что ядерное разоружение этой страны все же произойдет, заявил во вторник спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган, кандидатура которого выдвинута на пост первого замглавы госдепа.

"Хотя мы не видели конкретных свидетельств тому, что в КНДР сделали выбор в пользу денуклеаризации, мы все еще верим, что Пхеньян может сделать такой выбор", - заявил Биган в письменных показаниях, подготовленных для комитета по иностранным делам палаты представителей США.

Биган подчеркнул, что США тесно работают с другими странами, в том числе с Россией, над тем, чтобы КНДР отказалась от оружия массового поражения и программы по созданию баллистических ракет.

"Мы тесно сотрудничаем по этим вопросам с нашими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе - Республикой Корея, Японией, Австралией - а также с союзниками по НАТО, и другими странами мира, в том числе Китаем, Россией, членами Совбеза ООН, ЕС и АСЕАН", - отметил Биган.

Переговоры о денуклеаризации между США и КНДР зашли в тупик после срыва февральского саммита в Ханое.

Позже на встрече 30 июня на межкорейской границе президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне в течение нескольких недель. Но до сих пор переговоры так и не возобновились.

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