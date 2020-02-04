Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 19:46

Вашингтон. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - США осуждают нападения на Идлиб со стороны ряда стран, сообщил во вторник глава госдепа США Майк Помпео в своем заявлении.

"Соединенные Штаты еще раз осуждают непрерывные, неоправданные и безжалостные нападения на народ Идлиба, совершаемые режимом Асада, Россией, Ираном и "Хезболлой", - говорится в заявлении Помпео.

В документе подчеркивается, что эти "жестокие действия препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии".

Кроме того, госсекретарь отметил, что Вашингтон выражает соболезнования правительству Турции в связи с гибелью турецких граждан и "полностью поддерживает обоснованные ответные действия Турции в целях самообороны".

В начале января в Идлибе, на северо-западе Сирии, вступил в силу режим прекращения огня, однако Анкара позже обвинила Дамаск в его нарушении. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу тогда заявил, что если атаки на Идлиб не прекратятся, то счет беженцам из Идлиба пойдет на миллионы.

Ранее на этой неделе под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил попали турецкие военные. Президент Эрдоган заявлял, что число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе составило восемь человек.

Турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел сирийских военных "нейтрализовали" 76 сирийских солдат.

Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой действуют относительно многочисленные группировки экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции.

1ви ар бп

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