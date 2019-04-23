Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 18:34

Вашингтон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Администрация США планирует в начале июня представить план палестино-израильского урегулирования, заявил во вторник старший советник президента США Джаред Кушнер.

"Мы подождем до завершения Рамадана, и затем мы раскроем наш план", - заявил он, выступая на форуме журнала Time, онлайн-трансляция которого ведется в социальных сетях.

По его словам, в Вашингтоне планировали обнародовать план еще в прошлом году, однако затем в Израиле объявили о проведении досрочных выборов в парламент в апреле, и планы США в связи с этим событием сорвались.

Он отметил, что над процессом урегулирования конфликта "мы работали очень напряженно на протяжении последних пары лет". Дж.Кушнер выразил надежду на то, что этот план представит собой базу для совершения прорыва в конфликте, длящемся в регионе уже долгие годы.

Рамадан в 2019 году завершается 3 июня.

Этот план был одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа, работа над ним велась сотрудниками его администрации свыше двух лет.

Ранее американские СМИ распространили информацию о том, что план Белого дома не предполагает создания государства Палестина со столицей в Иерусалиме. Согласно плану Вашингтона, Палестина должна сохранить статус автономии.

На прошлой неделе спецпосланник президента по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт призвал не верить домыслам, появляющимся в соцсетях и в СМИ о содержании плана.

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