Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Администрация США обсуждает возможность перенаправления дополнительных средств из бюджета Пентагона для финансирования проекта строительства стены на границе с Мексикой, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на представителя властей США, знакомого с финансированием этого проекта.

CNN напоминает, что этим консультациям предшествовало решение о направлении $3,6 млрд из средств Пентагона для строительства пограничной стены: к этому шагу администрация президента США Дональда Трампа прибегла после того, как ей не удалось получить соответствующее финансирование от Конгресса США.

Однако, отмечает источник, администрация не считает достаточной сумму в $3,6 млрд для охраны южной границы. Так, передает CNN, Вашингтон хочет заложить $5 млрд на функционирование Погранично-таможенной службы США - подразделения в составе Министерства внутренней безопасности: эти средства должна пойти как на стену, так и на содержание центров по работе с иммигрантами.

В свою очередь накануне газета The Washington Post сообщала, что администрация до президентских выборов 2020 года может перенаправить $18,4 млрд с других проектов на сооружение стены протяженностью более 800 км.

По данным CNN, сооружение стены должно начаться через 135 дней в тех пограничных с Мексикой районах, где землей владеют федеральные власти. В данный момент большая часть работ по проекту заключается в замене прежних пограничных заграждений, а не в их строительстве там, где их раньше и не было, добавляет телеканал.

Ранее шеф Пентагона Марк Эспер сообщил лидерам Конгресса о решении перераспределить средства, выделенные на военные проекты, на строительство пограничной стены с Мексикой: всего глава Пентагона одобрил перераспределение $3,6 млрд на строительство более 280 км стены.

Представители Минобороны заявили, что этим решением будут затронуты 127 проектов. Первые $1,8 млрд поступят от отложенного финансирования проектов за пределами США, часть из них - $771 млн - должна была быть выделена Европе для сдерживания России.

Это решение президента США Дональда Трампа вызвало резкое недовольство в американском Конгрессе.

В частности, лидер меньшинства в Сенате США демократ Чак Шумер заявил: "Сокращение финансирования, направленного на усиление наших проверенных временем европейских союзников против российской агрессии, чтобы продвигать политически мотивированный престижный проект президента, за который, как он обещал, заплатит Мексика - это возмутительно, неправильно, и это ослабляет нашу национальную безопасность".

Впоследствии Эспер заявлял, что европейским странам следует подумать над тем, как самим финансировать проекты, от выделения денег на которые отказался Вашингтон в связи с переводом средств на строительство стены на границе с Мексикой.

1аю ар

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