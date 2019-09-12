Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 19:50

Брюссель. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в четверг заявил, что международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, не совершала действий в САР, которые могут классифицироваться как военные преступления, сообщает агентство Associated Press.

По словам Джеффри, коалиция "проявляет чрезвычайную осторожность в ходе каждое военной операции, которую проводит". Он отметил, что США не принимают результаты расследования.

В четверг спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен встретился с представителями стран "малой группы" в Женеве, в том числе - с Джеффри. Педерсен провел переговоры с дипломатами из Великобритании, Египта, Франции, Германии, Иордании, Саудовской Аравии и США.

Ранее сообщалось, что, по утверждению следователей ООН, международная антитеррористическая коалиция, проправительственные силы Сирии и ВКС РФ в ходе конфликта в Сирии могли совершить военные преступления.

"Комиссия установила: есть достаточные основания полагать, что войска международной коалиции могли проводить атаки, не выбирая исключительно военные цели, или же у коалиции не получилось осуществлять атаки с необходимыми мерами предосторожности", - говорится в докладе ООН, составленном Независимой международной комиссией по расследованию событий в Арабской Республике.

По словам авторов доклада, проведение неизбирательных атак, приведших к гибели и к ранениям гражданских лиц, "приравнивается к военным преступлениям".

В документе приводятся сведения о том, как оппозиционный альянс "Сирийские демократические силы" при поддержке вертолетов коалиции проводил ночные рейды в различных районах провинции Дейр-эз-Зор, что повлекло за собой гибель и ранения мирных граждан. Это могло являться нарушением международного права.

Упоминаются действия коалиции южнее города Хаджин 3 января 2019 года, повлекшие за собой гибель 16 мирных жителей, включая 12 детей.

В то же время, по данным комиссии, авиация сирийских проправительственных сил атаковала медицинские учреждения, школы, рынки и сельскохозяйственные угодья.

Следователи ООН, в частности, упомянули неоднократные бомбардировки сирийской авиацией в марте 2019 года в городе Саракиб (провинция Идлиб) больницы для женщин и детей, хотя по версии представителей международной организации, в сирийской армии знали о координатах объекта. Также 14 мая в Идлибе "проправительственные силы выпустили от двух до четырех ракет по рыбному рынку и начальной школе для девочек в Джиср-эш-Шугуре", в результате чего погибли не менее восьми мирных жителей.

Доклад затрагивает события с января по июль 2019 года. Он основывается примерно на 300 интервью, а также на анализе спутниковых снимков, на фото- и видеоматериалах.

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