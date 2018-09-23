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Этот контент был опубликован 23 сентября 2018 г. 17:45 23.09.2018 - 17:45

Вашингтон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Поcтоянный представитель США при ООН Никки Хейли в воскресенье заявила, что обвинения Ирана о создании Соединенными Штатами нестабильности в стране не соответствуют действительности.

"Хасан Рухани может винить нас, сколько угодно. Я думаю, ему следует посмотреть в зеркало", - сказала Н.Хейли в интервью телеканалу Си-Эн-Эн.

"США не хотят смены режима в Иране и не стремятся к смене режима где-либо в целом", - добавила постпред.

Ранее в воскресенье Х.Рухани заявил, что Соединенные Штаты и страны Персидского залива получают выгоду от создания нестабильной ситуации в Иране.

"Маленькие марионеточные страны в регионе получают поддержку от Америки, а США провоцируют их и дают им необходимые средства", - сказал он перед вылетом в Нью-Йорк для выступления на Генассамблее ООН.

По словам Х.Рухани, Иран располагает информацией об исполнителях и тех, кто подталкивал к совершению нападения в Ахвазе.

Нападение в Ахвазе произошло в субботу утром, боевики открыли огонь по участникам военного парада. По последним данным, теракт унес жизни 29 человек, 53 человека ранены. По сообщениям иранских СМИ, боевики, участвовавшие в нападении, ликвидированы.

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