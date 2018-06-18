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Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Пентагон подтвердил приостановку запланированных на август совместных военных учений Ulchi Freedom Guardian США и Южной Кореи.

По словам пресс-секретаря американского Минобороны Даны Уайт, решение о приостановке было принято "в соответствии с обязательством президента (США Дональда - ИФ) Трампа и совместно с американскими союзником Республикой Кореей".

"Мы по-прежнему согласовываем дополнительные действия. Никаких решений о последующих военных учениях не принималось", - цитируют Д.Уайт американские СМИ.

Она отметила, что "позже на этой неделе состоится встреча министра обороны США, госсекретаря и советника по нацбезопасности по данному вопросу".

"Никакого влияния на тихоокеанские учения за пределами Корейского полуострова это не имеет", - добавила пресс-секретарь Пентагона.

В прошлом году в совместных учениях Ulchi Freedom Guardian приняли участие около 17 тыс. 500 военнослужащих США, напоминают американские СМИ.

Ранее южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на министерство обороны страны сообщило, что Республика Корея и США решили приостановить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian.

"После тесного сотрудничества Южная Корея и США приняли решение приостановить все мероприятия по планированию Ulchi Freedom Guardian (UFG), оборонительные учения были запланированы на август", - говорится в сообщении минобороны, которые приводит агентство.

Отмечается, что "Южная Корея и США планируют продолжить консультации по дополнительным мерам".

О намерении отказаться от военных учений в процессе переговоров о денуклеаризации Северной Кореи заявил президент США Дональд Трамп по итогам саммита США-КНДР в Сингапуре. В администрации южнокорейского президента тогда заявили, что считают необходимым подробнее изучить эти заявления Д.Трампа.

1йф аг

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Интерфакс