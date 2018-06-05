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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 17:39 05.06.2018 - 17:39

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Власти США считают необходимым, чтобы Украина создала антикоррупционный суд, который соответствовал бы требованиям МВФ, говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт.

"Создание по-настоящему независимого антикоррупционного суда - самый важный, неотложный шаг, который может предпринять правительство для удовлетворения требований (в сфере борьбы с коррупцией - ИФ) и свести на нет коррупцию, которая продолжает угрожать национальной безопасности Украины, ее процветанию и демократическому развитию", - отмечается в документе.

В госдепе отметили, что новый украинский закон об этом суде должен получить одобрение со стороны МВФ, который решит, соответствует ли закон обязательствам Киева перед МВФ.

"Соединенные Штаты хотят быть ясными в том, что это законодательство, учреждающее (антикоррупционный - ИФ) суд, должно удовлетворить МВФ, который оказывает существенную финансовую поддержку правительству Украины", - говорится в заявлении.

Также, согласно документу, особенная роль должна отводиться комиссии международных экспертов, которые обеспечат выборы квалифицированных судей в новый судебный орган.

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