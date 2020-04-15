Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 19:43

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонной беседе с ответственным секретарем руководящей группы по иностранным делам при ЦК Компартии Китая Ян Цзечи призвал Пекин к полной транспарентности в противостоянии распространению коронавирусу COVID-19.

"Госсекретарь отметил необходимость полной транспарентности и необходимости обмена информацией как для борьбы с пандемией COVID-19, так и для предотвращения вспышек в будущем", - говорится в сообщении, распространенном в среду внешнеполитическим ведомством США.

Ранее в среду в эфире американского телеканала Fox News глава Пентагона Марк Эспер выступил с обвинениями в адрес Китая в сокрытии информации о коронавирусе COVID-19 как на первоначальных этапах эпидемии, так и на данный момент.

"Китай мог бы быть более честным ранее и предоставить намного больше информации (о коронавирусе), чтобы мы могли получить более полное представление о характере вируса и справиться с ним", - сказал Эспер.

"Даже сегодня мы видим, что они скрывают информацию", - добавил глава минобороны.

Он отметил, что необходимо "продолжать оказывать на них (Китай - ИФ) давление" для того, чтобы Пекин раскрыл больше информации о COVID-19.

Ранее в среду сообщалось, что бывший руководитель британской разведки Mi6 Джон Соэрс обвинил власти КНР в том, что они скрыли от мира информацию о коронавирусе COVID-19 на начальных этапах развития эпидемии этого заболевания.

"В декабре и январе был краткий период, когда Китай в самом деле скрывал это (данные о COVID-19 - ИФ) от Запада", - заявил Соэрс британской телерадиокорпорациии Би-би-си.

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