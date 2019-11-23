Этот контент был опубликован 23 ноября 2019 г. 19:00

Вашингтон. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук предложил Facebook, Twitter и Instagram блокировать аккаунты иранских руководителей.

Госдеп пояснил в субботу на своей страничке в твиттере, что это необходимо сделать, так как иранские лидеры "беззастенчиво используют соцсети для пропаганды и одновременно с этим - отключают интернет своим гражданам".

Ранее в ноябре в Иране начались отключения интернета. Власти принимают такие меры, чтобы затруднить организацию акций протеста в стране против решения о повышении цен на топливо.

Соцсетями активно пользуются, в частности, глава МИД Ирана Джавад Зариф и помощники верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

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