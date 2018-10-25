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Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - В здании Кэннон-хаус, расположенном в южной части системы Капитолия, в четверг сработал сигнал тревоги, после чего последовала эвакуация, сообщает издание "Хилл".

Людей, находившихся в здании, просили сохранять спокойствие и следовать к выходам.

Причина тревоги пока неясна.

Также службы безопасности перекрыли прилегающую к зданию часть Авеню независимости.

На место событий прибыли расчеты спасателей.

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Интерфакс