В Вашингтоне проведена эвакуация из здания, относящегося к системе Капитолия
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Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - В здании Кэннон-хаус, расположенном в южной части системы Капитолия, в четверг сработал сигнал тревоги, после чего последовала эвакуация, сообщает издание "Хилл".
Людей, находившихся в здании, просили сохранять спокойствие и следовать к выходам.
Причина тревоги пока неясна.
Также службы безопасности перекрыли прилегающую к зданию часть Авеню независимости.
На место событий прибыли расчеты спасателей.
1аю ар
Интерфакс