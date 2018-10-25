В Вашингтоне проведена эвакуация из здания, относящегося к системе Капитолия

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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 18:32 25.10.2018 - 18:32

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - В здании Кэннон-хаус, расположенном в южной части системы Капитолия, в четверг сработал сигнал тревоги, после чего последовала эвакуация, сообщает издание "Хилл". Людей, находившихся в здании, просили сохранять спокойствие и следовать к выходам. Причина тревоги пока неясна. Также службы безопасности перекрыли прилегающую к зданию часть Авеню независимости. На место событий прибыли расчеты спасателей. 1аю ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс