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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 19:58 25.10.2018 - 19:58

***Спустя примерно час тревогу отменили

(обновленная версия сообщения от 19:32 мск)

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - В здании Кэннон-хаус, расположенном в южной части системы Капитолия, в четверг сработал сигнал тревоги, после чего последовала эвакуация, сообщает издание "Хилл".

Людей, находившихся в здании, просили сохранять спокойствие и следовать к выходам.

Также сотрудники служб безопасности перекрывали прилегающую к зданию часть Авеню независимости и другие дороги в районе комплекса Капитолия.

По данным "Хилл", спустя примерно час полиция Капитолия отменила режим тревоги.

В полиции сообщили, что эвакуация была, по-видимому, вызвана сработавшей пожарной сигнализацией. Однако пока непонятно, на что среагировала сигнализация.

"Хилл" напоминает, что накануне ряд американских политических деятелей получил посылки со взрывоопасным веществом. Среди получивших такие посылки - экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и бывший президент Барак Обама.

Ни одна из посылок не взорвалась. В США открыто федеральное расследование по факту попытки совершения серии терактов.

Кроме этого, как стало известно в четверг, две посылки с подозрительным содержимым были направлены бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

Еще одна такая же подозрительная посылка была отправлена на адрес актера Роберта Де Ниро.

1аю ар

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