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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 21:33 23.05.2018 - 21:33

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Власти США пытаются прояснить ситуацию с американским дипломатом в КНР, который ранее пострадал из-за воздействия непонятных звуковых волн в городе Гуанчжоу, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы работаем над тем, чтобы разобраться в произошедшем; как и в случае с Гаваной, а теперь - также и с Китаем", - сказал госсекретарь на слушаниях в Конгрессе.

"Медицинские показания (в обоих случаях - ИФ) очень схожи и полностью соответствуют тем (показаниям - ИФ), что были у американцев, работавших на Кубе", - отметил он.

Он добавил, что американские власти направили своих сотрудников для прояснения ситуации с дипломатом в Гуанчжоу.

В 2017 году госдеп США принял решение сократить число сотрудников в Гаване, в связи с тем, что, по подозрениям американских экспертов, дипломаты в посольстве США на Кубе подвергались воздействию неизвестных приборов, что отрицательно сказывалось на здоровье, в частности, на слухе, зрении и ориентации в пространстве. Такие симптомы были выявлены у, как минимум, 24 американских дипломатических представителей.

аю ар

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