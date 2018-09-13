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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 18:46 13.09.2018 - 18:46

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - США рассматривают российскую компанию "Сухой" в качестве объекта для санкционного давления, заявил в четверг на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей США помощник главы Минфина Маршалл Биллингсли.

"Мы наблюдаем за "Сухим". Конечно, мы очень обеспокоены тем, что, к примеру, его самолеты могут быть использованы для атак на невинных людей в Сирии. Если это случится, то это неприемлемо", - сказал он, отвечая на вопрос конгрессмена относительно возможности введения санкций против структур российской оборонной промышленности, и, в частности, "Сухого" .

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