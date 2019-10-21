Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 17:25

Вашингтон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Международный аэронавтический конгресс (IAC2019) открылся в столице Соединенных Штатов Америки.

С обращением к участникам мероприятия выступил вице-президент США Майкл Пенс.

"Добро пожаловать в Вашингтон. Я передаю наилучшие пожелания участникам конгресса от президента Дональда Трампа", - сказал Пенс на церемонии открытия.

Он напомнил, что в 2019 году человечество отмечает 50-летие высадки людей на Луну. "Поэтому я хочу поприветствовать члена экипажа корабля "Аполлон-11" Базза Олдрина", - сказал вице-президент США.

Также он поздравил находящихся на Международной космической станции астронавтов NASA Кристину Кук и Джессику Меир с историческим выходом в открытый космос исключительно женского экипажа, состоявшимся на прошлой неделе.

"Мы планируем вернуться на Луну и отправиться на Марс, мы будем работать над укреплением лидерства Америки в освоении космоса", - заявил также Пенс.

"Мы готовы сотрудничать со всеми частными компаниями и организациями по всему миру", - добавил он.

Конгресс проходит с 21 по 25 октября. Конгресс является ежегодным и проводится под эгидой Международной федерации астронавтики в разных странах мира. В прошлом году он проходил в немецком Бремене, в 2020-м его проведение запланировано в Дубае.

Мероприятие собирает руководителей и специалистов аэрокосмических агентств мира, на нем обсуждаются актуальные проблемы освоения космического пространства.

Российскую делегацию на IAC2019 возглавил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев. Он выступит с докладом на пленарном заседании конгресса в понедельник и проведет ряд двусторонних встреч с представителями европейских стран и Объединенных Арабских Эмиратов.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на конгресс не полетел. Он находится несколько лет под санкциями и уже как минимум дважды не смог получить визу в США. В начале 2019 года из-за давления американских законодателей главе NASA Джиму Брайденстайну пришлось дезавуировать свое приглашение Рогозину в США. О вторичном отказе в выдаче визы Рогозину стало известно в конце сентября.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил 25 сентября, что США отказались выдать визы членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В частности, в визе отказали Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачеву.

Рогозин спокойно относится к нахождению под санкциями и заявляет, что они не мешают ему работать.

"Я с 2014 года под санкциями, мне это никак не мешает руководить "Роскосмосом" и общаться с моими американскими или европейскими коллегами. Эти санкции - они бесполезны, непродуктивны. Отношусь к этому решению равнодушно, но с точки зрения отношений в рамках ООН, наверное, это совершенно неправильная ситуация и тому будет дана необходимая оценка", - сказал Рогозин на пресс-конференции 25 сентября.

"Те, кто мне нужен для работы, они все здесь. Если кто-то со мной хочет работать, тот сам приедет ко мне. Я не вижу каких-то проблем сточки зрения организации работы", - сказал глава "Роскосмоса".

1ми ВВ

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