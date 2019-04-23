Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 16:40

Вашингтон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Вашингтон считает эффективным экономическое давление, которое он оказывает на Иран, заявил во вторник спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Мы видим очень хороший эффект, который наше давление создает в регионе. Еще до вчерашнего объявления (о новых мерах США против Ирана - ИФ), мы перекрыли прямой доступ режима к более чем $10 млрд прибыли (от экспорта нефти - ИФ) с мая", - сказал Б.Хук.

По словам спецпредставителя, недостаток прибыли от экспорта иранской нефти отрицательно сказывается на способности Тегерана финансировать движение "Хезболла".

"Не только "Хезболла" чувствует давление в результате недостатка финансирования со стороны Ирана. Иранские марионетки в Сирии также ощущают недостаток финансирования от Тегерана", - подчеркнул Б.Хук.

США считают шиитскую организацию "Хезболла" террористической и обвиняют Иран в ее финансировании.

Накануне Д.Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

В ноябре 2018 года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти для восьми стран, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных поставщиков. Среди них были Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. При этом Греция, Италия и Тайвань уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

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