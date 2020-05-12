Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 20:01

Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - В США полагают, что у северокорейского лидера Ким Чен Ына после необъяснимого отсутствия "дела идут хорошо", заявил во вторник советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан.

"Он (Ким Чен Ын - ИФ) выходит (на мероприятия - ИФ) и перерезает ленточки на предприятиях по производству удобрений", - заявил О'Брайен журналистам в Белом доме, комментируя недавно опубликованные фотографии Ким Чен Ына.

"Так что, мы полагаем, что у него, по всей видимости, все хорошо", - добавил советник.

В то же время О'Брайен подчеркнул, что не может подтвердить достоверность опубликованных фотографий, так как получить какую-либо информацию от КНДР очень сложно.

"Мы называем ее (КНДР - ИФ) государством-изгоем, - отметил советник президента. - Очень сложно получить информацию от Северной Кореи. Они не готовы предоставлять информацию, но они опубликовали фотографии с его (Ким Чен Ына - ИФ) изображением, на которых он жив и здоров, и мы полагаем, что это так и есть".

Ранее в мае впервые за три недели северокорейская пресса опубликовала кадры с участием лидера КНДР Ким Чен Ына.

Руководитель КНДР был запечатлен на открытии завода по производству минеральных удобрений в городе Сунчхоне (провинция Пхеннан-Намдо).

Это первое появление Ким Чен Ына на публике с 11 апреля.

Позднее северокорейский лидер направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину, поздравив Китай с успехами в предотвращении распространения вируса COVID-19.

9 мая Ким Чен Ын направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину, в которой поздравил президента и весь российский народ с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Ким Чен Ын за время отсутствия на публике пропустил несколько важных для КНДР мероприятий, в том числе 15 апреля - День Солнца, государственный праздник, когда в стране отмечают день рождения основателя государства Ким Ир Сена.

В связи с этим СМИ ряда стран за прошедшее время периодически передавали со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже скончался.

1ви ар

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