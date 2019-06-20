Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Американские власти считают, что беспилотник США был сбит Ираном в международном воздушном пространстве над водами Ормузского пролива, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя администрации США, пожелавшего остаться анонимным.

"Представитель администрации говорит, что иранская зенитная ракета сбила американский беспилотник во время его полета в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом", - передает агентство.

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