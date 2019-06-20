Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 9:36

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Американские власти считают, что беспилотник США был сбит Ираном в международном воздушном пространстве над водами Ормузского пролива, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя администрации США, пожелавшего остаться анонимным.

"Представитель администрации говорит, что иранская зенитная ракета сбила американский беспилотник во время его полета в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом", - передает агентство.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1аю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!